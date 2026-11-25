Po desetiletí stála stabilita demokracií v západním světě na víře, že mladá generace se bude mít lépe než ta předchozí. V poslední době se tahle nepsaná společenská dohoda otřásá v základech. Příjmy střední třídy v mnoha zemích stagnují, zatímco náklady na bydlení, zdravotní péči či vzdělání rychle rostou. Politologové tento stav popisují jako statusovou úzkost. A její projevy jsou stále viditelnější i u volebních uren. Nejde přitom o posun k jedinému politickému táboru, nýbrž o štěpení voličů. Lidé v bezprostřední materiální nejistotě častěji hledají zastání u levicových programů kladoucích důraz na přerozdělování, zatímco část nižší střední třídy obávající se společenského propadu oslovují národněkonzervativní a protestní hnutí slibující ochranu tradičních jistot.
Citelně je to vidět i v naší zemi. Mladí Češi se v řadě ohledů mají lépe než jejich rodiče. Přesto pocit, že bez pomoci nejbližších nedosáhnou na vlastní domov, oslabuje jejich důvěru v instituce. Výsledkem je nižší volební účast, odmítání tradičních pravolevých škatulek i polarizace mezi mladými muži a ženami. Podívali jsme se proto v tomto čísle Ekonomu na to, jak se v posledních dekádách proměnil život střední třídy a jaké dopady to může mít na budoucnost nás všech.
Přeji inspirativní čtení.
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