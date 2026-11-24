Představme si běžnou poradu. Šéf představil nový projekt, na kterém jeho tým pracoval několik měsíců. Projekt má zefektivnit provoz, snížit náklady a přinést tolik potřebnou digitalizaci. Šéf se rozhlédne po přítomných a pronese obvyklou větu: „Samozřejmě uvítám jakékoli připomínky.“ Následuje několik sekund ticha. Potom se ozve jeden z členů týmu, pochválí připravený návrh a navrhne několik drobných technických úprav. Ostatní přikyvují. Vedoucí odchází s příjemným pocitem, že jeho tým projekt podporuje.
Jenže dva zaměstnanci se cestou z jednání baví o tom, že projekt je od začátku špatně připravený, jeho náklady jsou podhodnocené a že se v něm počítá s něčím, co není možné. Jeden z nich dokonce ví, jak problém vyřešit. Ani jednoho však nenapadlo říct to na poradě.
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