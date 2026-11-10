Na cenovkách v českých obchodech zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se blížila další vlna zdražování. Například některé potraviny během podzimu dokonce zlevnily. Jenže klid v regálech je jen dočasný. Ekonomové upozorňují, že v příštích měsících se začnou do cen promítat vyšší náklady na energie a suroviny, které se v ekonomice hromadí už několik měsíců.
Zbraněmi ostatně zachrastila Česká národní banka. Minulý týden zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta, aby očekávané zrychlení inflace zbrzdila. Na možné další zdražování se připravuje také vláda. Co všechno v příštím roce zdraží a jak to zasáhne rozpočty domácností a firem?
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