Strnad chce koupit vlastníka výrobce brýlí Ray‑Ban
Miliardář Michal Strnad nabídl přibližně 30 miliard eur (730 miliard korun) za italský rodinný holding Delfin. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na dopis, do kterého nahlédla. Strnad je vlastníkem a předsedou představenstva zbrojní skupiny CSG. Delfin drží kontrolní podíl a vlastní téměř třetinu akcií ve společnosti EssilorLuxottica, která vyrábí brýle včetně značky Ray‑Ban. Dále má podíly ve finančních společnostech, jako je italská pojišťovna Assicurazioni Generali nebo banky UniCredit a Banca Monte dei Paschi di Siena.
Strnad podle dopisu ve své nabídce oceňuje společnost Delfin S.à r.l. s 30procentní slevou proti čisté hodnotě jejích aktiv. O návrhu, který byl předložen dne 20. října, informoval italský deník Domani. Nabídka je platná po dobu 30 dnů, a pokud se má transakce uskutečnit, muselo by všech osm akcionářů společnosti Delfin schválit změny v omezeních vlastnictví.
Nových bytů v Praze ubývá a dál podražují
Průběžné zdražování pražských novostaveb pokračovalo i ve třetím čtvrtletí letošního roku. Svědčí o tom nové statistiky Develop Index poradenské společnosti Deloitte. Zřejmě nejzajímavějším údajem je pokles počtu bytů v průběžné nabídce mezikvartálně o více než 16 procent. Meziročně byl propad dokonce více než čtvrtinový. Celkový počet nových bytů v nabídce tak na konci třetího čtvrtletí činil necelých pět tisíc jednotek.
Průměrná nabídková cena u novostaveb ve třetím čtvrtletí činila bezmála 187 tisíc korun, což znamenalo mezičtvrtletní růst přes dvě procenta. Od konce loňského roku pak cena vzrostla bezmála o šest procent.
Prezidentka ECB předčasně odstoupí z funkce
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. Osmiletý mandát šéfky ECB měl vypršet v říjnu 2027. Odchod Lagardeové umožní francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německému kancléři Friedrichu Merzovi rozhodnout o obsazení jedné z nejdůležitějších vrcholných pozic v Evropě ještě před dubnovými volbami ve Francii. V těch má velkou šanci zvítězit euroskeptická radikálně pravicová politička Marine Le Penová, což by znovuobsazení postu mohlo ztížit. Předseda Evropské rady António Costa už oznámil, že neprodleně zahájí proces hledání nástupce Lagardeové.
Za hlavní kandidáty na nového šéfa ECB jsou podle agentury Reuters považováni bývalí guvernéři centrálních bank Nizozemska a Španělska, Klaas Knot a Pablo Hernández de Cos. Jako nové působiště Lagardeové bývá zmiňováno Světové ekonomické fórum.
Krádež století: z Binance odtekly miliardy dolarů
Kryptoměnový svět čelí největší krádeži digitálních aktiv v historii. Z peněženek napojených na největší světovou burzu Binance v noci na pátek nečekaně odtekla digitální aktiva v hodnotě přes šest miliard dolarů na sítích Ethereum, Bitcoin a Tron.
Přestože bleskový zásah vydavatelů stablecoinů útočníkům zablokoval zhruba 1,8 miliardy dolarů doslova pod rukama, čistá ztráta svými parametry překonává jakoukoliv loupež ve fyzickém světě.
Binance na síti X potvrdila, že firma pokryje všechny ztráty a že preventivně prozatím blokuje veškeré převody, zatímco interní týmy provádí bezpečnostní kontroly, snaží se zmrazit prostředky a spolupracují s policií.
Volkswagenu se letos propadl zisk
Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Za poklesem provozního zisku jsou především mimořádné položky ve výši 8,7 miliardy eur, z nichž 7,8 miliardy eur vzniklo ve třetím čtvrtletí. Na výsledek měly negativní vliv také nepříznivé tržní podmínky v Číně, rostoucí globální cenový a konkurenční tlak a vyšší podíl elektromobilů s nižší marží na celkovém prodeji vozidel. Automobilce Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen, se naopak dařilo. V prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšila provozní zisk meziročně o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur (46,8 miliardy korun).
Ahold kupuje Tesco v ČR a na Slovensku
Nizozemská společnost Ahold, která v ČR provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v ČR a na Slovensku. I s nájemními závazky zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur (v přepočtu kolem 41,4 miliardy Kč). Dokončení transakce po splnění obvyklých podmínek, včetně schválení regulačními orgány, firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku.
Britský maloobchodní řetězec Tesco vstoupil do Česka v roce 1996, kdy zde koupil obchodní domy americké společnosti K‑Mart. V současné době Tesco Česko a Slovensko provozuje přes 360 supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a přes stovku franšízových prodejen. Albert má po celé ČR skoro 350 hypermarketů a supermarketů, podle tržeb mu patří třetí místo za dvojicí německých řetězců Lidl a Kaufland.
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