Svěřili byste počítačovému programu sestavení investičního portfolia nebo plán k zajištění na stáří? Řadě Čechů není taková představa cizí. Alespoň to vyplývá z průzkumu výzkumné agentury Ipsos pro společnost OVB. Zjistila, že 49 procent respondentů se pravidelně s umělou inteligencí baví o finančních tématech. Radám pak alespoň částečně věří přes dvě třetiny z nich. A více než čtvrtina osob, které AI takto využívají, s její pomocí finančně plánují. Podobné trendy se projevují po celém světě.
Děje se to navzdory zjištěním, že vložit majetkovou budoucnost do rukou umělé inteligence může být problematické. Podle průzkumu americké společnosti NerdWallet se třetině uživatelů, kteří důvěřovali finančním radám, finanční situace zhoršila. Tuto statistiku podporuje i jiný výzkum finanční společnosti Saturn. Na základě otázek položených osmnácti různým modelům umělé inteligence zjistil, že se při odpovídání na finanční záležitosti mýlí v průměru v 57 procentech, přičemž u komplexnějších otázek byla chybovost ještě vyšší.
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