Nových kvalitních kancelářských prostor je v Praze málo. Colliers za první čtvrtletí letošního roku uváděl u nejlepších budov kategorie AAA v centru neobsazenost pouhých 2,3 procenta. Zájem firem o nadstandardní nebytové plochy přitom roste. „Lidé kancelář potřebují, ale mnohem víc přemýšlejí, proč do ní mají přijít. Chtějí vysoký standard, socializaci, osobní péči a zážitky, které jim cestu do kanceláře vynahradí,“ říká Adam Zvada, zakladatel společnosti Scott.Weber Workspace.
Kdo dnes nejvíce poptává flexibilní kanceláře?
Významnou část našich klientů tvoří zavedené společnosti, které potřebují zázemí pro desítky i stovky lidí. Chtějí prostor s vlastní identitou, soukromí, bezpečnost, ale také možnosti, které by si samy pořizovaly obtížně. Naší výhodou je platforma 17 lokalit. Tato síť nabízí přibližně 140 zasedacích místností a 30 eventových prostor pro různé typy setkání. K tomu kavárny s baristy, privátní terasy, fitness a taneční studia, masážní místnosti, barbery, kina, herní a odpočinkové zóny, gastronomii, vzdělávání a kulturní programy.
Hodnota členství přesahuje domácí lokalitu: podle typu členství a rezervace můžete využívat zázemí i programy ostatních coworkingových prostor. Ráno pracujete se svým týmem, odpoledne pořádáte workshop jinde a večer jdete na jógu nebo zajímavou debatu. Teprve propojením těchto možností vzniká skutečný ekosystém.
Proč firmy stále častěji volí kancelář jako službu místo vlastního fit‑outu?
Protože řeší mnohem víc než cenu nájmu. Potřebují získat a udržet klíčové lidi, budovat firemní kulturu, zvýšit produktivitu jednotlivců a konkurenceschopnost celé firmy. Hezká adresa sama tohle nezařídí. Kancelář jako služba jim uvolní peníze i čas, které by věnovaly výstavbě a provozu, a přidá zkušenost týmu, který se pracovním prostředím zabývá každý den.
Používáme princip Activity‑Based Workplace: prostor navrhujeme podle toho, co člověk během dne dělá. Má vlastní kancelář, ale také tichou zónu na soustředění, místo pro týmovou práci, neformální rozhovor, učení i odpočinek. Může si vybrat prostředí podle aktuální potřeby. Když to spojíte se spolehlivým servisem, osobní péčí a lifestyle nabídkou, pomáháte firmě vytvořit podmínky, ve kterých její lidé mohou odvést lepší práci.
Co dnes musí kancelář nabídnout, aby do ní lidé skutečně chtěli chodit?
Měla by fungovat jako celek. Být v dostupné lokalitě, mít promyšlený prostor, technologie, rozumnou ekonomiku i dobře zvládnutý provoz. Na tom stojí naše tři pilíře péče. Superior Customer Service odpovídá na otázku: „Mohu se na všechno spolehnout?“ Přirovnal bych ho k dobře fungujícímu Marriottu. Všechno je připravené, technika funguje a vy se můžete věnovat tomu, proč jste přišli. Hospitality zase reaguje na další otázku: „Cítím se tady vítaný a v dobrých rukou?“ To je atmosféra rodinného butikového hotelu, kde vás znají, pamatují si vaše preference a záleží jim na tom, jaký máte den. A Lifestyle se ptá: „Mohu tady žít po svém a věnovat se tomu, na čem mi záleží?“ Představte si členský klub, ve kterém najdete lidi, aktivity a zážitky blízké vašim zájmům i hodnotám, profesním i osobním. Někdo chce sportovat, jiný se vzdělávat nebo poznávat nové lidi. Důležitá je svoboda volby. Právě souhra těchto věcí nás odlišuje.
Jakou roli dnes hrají služby: hospitality, wellbeing a komunita?
Zásadní. Začínáme výběrem kvalitní budovy. Většina našich center sídlí v budovách s LEED nebo BREEAM, které hodnotí udržitelnost i vnitřní prostředí. Některé, například Praga Studios a Visionary, mají také certifikaci WELL, zaměřenou přímo na zdraví a pohodu lidí. Na to navazuje promyšlený návrh prostoru: řešíme denní světlo včetně zasedacích místností, akustiku, čerstvý vzduch, tepelný komfort a ergonomii. Stejně důležité je promyslet, kde se lidé potkávají a kde najdou klid. Když se nemůžete soustředit nebo je vám celý den horko, večerní jóga to nezachrání.
Přidáváme téměř čtyři tisíce metrů čtverečních teras a výraznou zeleň, která je pro naše interiéry typická. Náš wellness tým tvoří konkrétní odborníci: maséři, lektoři jógy nebo fitness trenéři. Naše divize Experience Products vedle Scott.Weber Talks o produktivitě, vzdělávání a firemní kultuře rozvíjí programy pro tři stránky wellbeingu. Fyzickou podporují pohybové lekce a regenerace, duševní programy a relaxace, sociální společné snídaně, setkání, vaření a degustace. Člověk si vybere, co mu dává smysl. Menší firma tak může svým lidem nabídnout péči a program, na které by sama neměla kapacitu.
Jaké hlavní trendy budou kancelářský trh formovat v dalších letech?
Vidím velkou příležitost v užší spolupráci majitelů budov a operátorů. Vlastník má nemovitost a kapitál, my máme zkušenost s provozem, službami a každodenním kontaktem s klienty. Dobře nastavené partnerství pomáhá atraktivitě budovy i jejímu dlouhodobému výnosu. Technologie zjednoduší rezervace, provoz i běžnou administrativu. Jejich největší přínos vidím v tom, že našim lidem uvolní čas na klienta. Osobní pozornost má v takovém prostředí ještě větší cenu.
Jak se daří expanzi mimo Prahu a jaký potenciál vidíte v regionech?
Z regionů cítíme velkou poptávku od zaměstnavatelů, kteří chtějí svým lidem nabídnout kvalitní pracovní prostředí a celý pracovní den tam, kde žijí. Potřebují si udržet talentované lidi, kteří by jinak hledali příležitost v Praze. V Ostravě už působíme v Organice, v Brně připravujeme Dornych s otevřením v roce 2028 a plánujeme rozšíření do dalších regionů. Chceme tam přinést stejný standard péče, služeb a programu. Pro místní firmu to může být významná výhoda při náboru a pro člověka možnost dělat zajímavou práci bez stěhování nebo dlouhého dojíždění.
Kam chcete Scott.Weber Workspace v dalších letech posunout?
Chci, aby se stal první volbou pro firmy, které berou pracovní prostředí vážně, i pro majitele budov, kteří hledají silného provozního partnera. Máme ambici vybudovat značku s evropským významem. V Česku jsme si stanovili cíl mít do roku 2028 celkem 23 lokalit, přibližně 80 tisíc metrů čtverečních a 11 tisíc pracovních míst.
Roste také poptávka po pronájmu eventových prostor. Tady vidíme příležitost nabídnout firmám kompletní produkt: akci s promyšleným programem, odborníky, produkcí, gastronomií a osobní péčí. Propojením těchto služeb s naší sítí a komunitou firem budujeme business hub, kde vznikají nové vztahy, nápady i obchodní příležitosti. Stává se pravidelně, že se u nás potkají lidé ze dvou firem, které se předtím neznaly, začnou spolu dělat byznys, a když si pak o jejich úspěšné spolupráci přečtu v novinách, hřeje mě to u srdce.
Jak bude podle vás vypadat pracovní den za pět až deset let a jakou roli v něm bude mít kancelář?
Myslím, že si lidé budou ještě pečlivěji vybírat, kde a s kým stráví čas. Část práce převezmou technologie, ale o to větší hodnotu bude mít skutečné setkání a osobní zážitek. Věřím v kvalitní lidskou službu. Umělá inteligence vám nenahradí člověka, který vás zná, všimne si, že něco potřebujete, a má radost, když vám udělá lepší den.
Proto dál rozvíjíme myšlenku zážitkové animační agentury. Zajímá nás, co si lidé přejí, co potřebují a jak jim to můžeme dopřát přirozeně během dne. Pro někoho je to klid na práci, pro jiného nový kontakt, pohyb nebo společný zážitek. V práci trávíme velkou část života. Když dokážeme zlepšit pracovní den, můžeme udělat lepší a šťastnější život.
Text nevyjadřuje názor redakce
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