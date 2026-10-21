Česko v nejnovějším žebříčku Global Innovation Index 2026 obhájilo pozici nejinovativnější ekonomiky střední a východní Evropy. Na celkovém 33. místě vykazuje nadprůměrnou efektivitu, v exportu kreativního zboží je dokonce druhé na světě. Úzkým hrdlem tuzemského byznysu zůstává přístup firem k rizikovému kapitálu, demografie i slabý růst produktivity.
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