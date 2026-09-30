Od čtyř let vyrůstala se svým starším bratrem v dětském domově a moc dobře ví, jak těžký je pro mladého člověka přechod z ústavní péče do dospělého života. Veronice Kašákové se tenhle start nakonec podařil, musela ale překonat řadu potíží. I proto se tato modelka a finalistka České Miss 2014 už několik let v rámci projektu Restart snaží ve stejné cestě pomoci i dalším. Povídali jsme si o tom, jaké největší překážky musí mladí lidé odcházející z dětských domovů překonávat při svém vstupu na pracovní trh.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.