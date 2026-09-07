Stárnutí bývá tradičně spojováno se sníženou výkonností, postupným úpadkem kognitivních schopností a dalšími negativními charakteristikami. Zažitý obraz vetchého a unaveného stáří však narušují konkrétní příklady.

Francouzský malíř Claude Monet začal pracovat na slavné sérii obrazů leknínů až po šedesátce, přičemž nejoceňovanější plátna vznikla až na hraně umělcovy osmdesátky. Chorvatský dálkový plavec Veljko Rogošič oslavil svou pětašedesátku rekordním výkonem – v Jaderském moři urazil vzdálenost 220 kilometrů. Případy zlepšení výkonu ve vyšším věku lze pozorovat nejen u celoživotních profesionálů, ale i u osob, které s konkrétní činností teprve začínají. Američanka Nora Langdonová se začala věnovat vzpírání až ve věku 65 let, přičemž svůj nejlepší výsledek zaznamenala těsně před osmdesátými narozeninami, kdy unesla 159 kilogramů v dřepu.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 70 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67926560-psychika-zrychluje-starnuti-strach-z-ubyvani-kondice-funguje-jako-sebenaplnujici-proroctvi  