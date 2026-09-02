Na rozpočtu pro příští rok, který vláda Andreje Babiše sestavila s oficiálním deficitem 389 miliard korun, nenechá opozice pochopitelně nit suchou. „České ekonomice se daří, nečelíme covidu ani žádné katastrofě. Jedinou katastrofou je Andrej Babiš s Alenou Schillerovou u kormidla,“ pustil se do vládních plánů předseda ODS Martin Kupka. Ovšem jeho kritika by byla účinnější, kdyby proti rychlému zadlužování měl připravený recept alespoň nyní, když už ho ODS nebyla schopna prosadit v době, kdy byla u moci a držela stejné klíčové posty, jako má nyní ANO.
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