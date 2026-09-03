Evropě hrozí v zimě drahý plyn

Naplněnost plynových zásobníků v státech EU

Ceny zemního plynu v Evropě by se podle analytiků v zimě kvůli nízkým zásobám mohly poprvé od energetické krize před čtyřmi lety vyšplhat nad 100 eur (zhruba 2400 Kč) za megawatthodinu (MWh). Plnění zásobníků plynu v Evropě letos komplikují výpadky v dodávkách zkapalněného zemního plynu z Blízkého východu, které jsou důsledkem vojenského konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.

Kromě konfliktu na Blízkém východě zkomplikovalo plnění zásobníků plynu i mimořádně teplé počasí. To vedlo k většímu využívání klimatizací, což zvýšilo spotřebu elektřiny, na jejíž výrobě v Evropské unii se plyn podílí asi šestinou. Vedra navíc vedla k poklesu výroby elektřiny v jaderných elektrárnách. Zásobníky plynu v EU jsou nyní podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) naplněny z méně než 64 procent, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo kolem 76 procent a o rok dříve kolem 92 procent.

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