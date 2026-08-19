Debaty o umělé inteligenci se obvykle točí kolem otázky, kolik pracovních míst při jejím plném využití ve firmách zanikne. Zaměstnanci, kteří se domnívají, že je AI připraví o práci, jsou však podle průzkumu personální agentury Předvýběr.cz ve výrazné menšině. Převládají ti, kteří čekají, kdy jim konečně usnadní pracovní agendu a ušetří čas. Téměř 85 procent lidí by bylo šťastnějších, kdyby jejich firma zavedla čtyřdenní pracovní týden při zachování plné mzdy.
Necelá polovina zaměstnanců zároveň věří, že vyšší efektivita díky AI by jim mohla přinést delší víkendy. Téměř čtyři z deseti respondentů naopak očekávají, že firmy pouze zvýší objem práce nebo si vytvořenou hodnotu ponechají ve formě vyšších zisků. Týdeník Ekonom proto zjišťoval, jakou změnu umělá inteligence v tomto ohledu do českých podniků skutečně přinese.
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