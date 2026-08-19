Dosavadní protidrogová politika byla příliš liberální, my chceme výrazně přitvrdit. Tak by se dala shrnout řada vyjádření premiéra Andreje Babiše z posledních měsíců. Za jeden ze symbolů údajně příliš benevolentního přístupu předchozího kabinetu si vybral kratom, který opakovaně označuje za „svinstvo“ ohrožující děti. Vláda chce zvýšit věkovou hranici pro jeho nákup a zakázat internetový prodej. Na jaře kvůli psychoaktivním látkám vznikla také meziresortní skupina a policie rozjela kontrolní akci Korund.

Při tažení proti kratomu a novým syntetickým drogám se ale do hledáčku státu dostalo také CBD neboli kanabidiol. Jde o přirozenou látku z konopí, která na rozdíl od THC nemá omamné účinky a prodává se například v olejích, kapkách či kosmetice. Národní protidrogová centrála však upozorňuje, že CBD lze použít jako surovinu pro výrobu psychoaktivních látek, například už zakázaného HHC. Mezi doporučeními pracovní skupiny se proto objevil návrh, aby Česko prosazovalo na evropské úrovni jeho zařazení mezi drogové prekurzory.

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https://ekonom.cz/c1-67918210-necekany-vedlejsi-terc-babisovo-protidrogove-tazeni-miri-na-kratom-muze-ale-zasahnout-stovky-tisic-nemocnych  