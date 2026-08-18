Představme si údržbáře, který se osamocen věnuje opravě strojů ve výrobní hale. Najednou se mu udělá špatně a nikým nepozorován upadne do bezvědomí. Potenciálnímu neštěstí může zabránit nová česká technologie SIBGuard. Díky ní se o jeho indispozici mohou okamžitě dozvědět jeho nadřízení či spolupracovníci a včas zasáhnout.
Kvůli pracovním úrazům skončilo loni více než 40 tisíc lidí na neschopence. Pro téměř devět desítek zaměstnanců pak byla nehoda v práci smrtelná. Ke snížení těchto čísel chce přispět společnost RallCont, která technologii monitorující zaměstnance i pracovní prostředí vyvíjí. Získaná data ovšem nemusí sloužit jen k posílení bezpečnosti a ochrany zdraví, ale i k odhalení nedostatků na pracovišti a k zefektivnění jednotlivých procesů.
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