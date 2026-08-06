1. Hackerský útok podnikla také AI od Anthropiku
Poté co se model umělé inteligence od OpenAI naboural do systému firmy Hugging Face a tří dalších, konkurent Anthropic přiznal totéž. Při testování jeho produkt zaútočil na tři firmy. Skutečnost, že se model AI z vlastní iniciativy může stát hackerem, je považována za varovný signál.
Postižené firmy si incidentu nevšimly. Aktivitu zjistil Anthropic až při kontrole více než 141 tisíc testovacích spuštění. Zahájil ji právě po zveřejnění případu hackování nástrojů OpenAI.
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