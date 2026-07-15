Do roku 2040 se v Česku zdvojnásobí počet lidí starších 85 let, což vyvolá velký tlak na zdravotní i sociální systém. K tomu bude počet ekonomicky aktivních obyvatel soustavně klesat. S advokátem Šimonem Tomanem, prezidentem Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb, jsme probírali reformy, které musí zdravotnictví zavést k udržení kvality a dostupnosti péče. Pomoci může například větší rozšíření jednodenní chirurgie, odstropování zdravotních benefitů či zvýšení kompetencí zdravotnického personálu.

Jaká je podle vás role soukromých služeb v českém zdravotním systému? Někdy jste vnímáni tak trochu jako černé ovce, které chtějí systém privatizovat a vytáhnout z něj peníze.

Vím, že tento narativ existuje, a proto je pro mě a naši asociaci důležité roli soukromých poskytovatelů otevřeně komunikovat. Debata o vztahu veřejného a soukromého sektoru je ve zdravotnictví celosvětově velkým tématem, které někdy budí kontroverze. Máme tu dva extrémy. Jeden tábor varuje před nástupem velkých soukromých zdravotnických koncernů a tvrdí, že se vše privatizuje. Druhý zase říká, že by se mělo privatizovat úplně všechno a řídit zdravotnictví čistě jako korporátní byznys, protože je to efektivnější. Oba tyto zjednodušené pohledy jsou nešťastné.

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