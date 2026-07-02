Nákup už dnes v moderních společnostech dávno neplní pouze pasivní operativní roli. Stává se strategickým nástrojem, pomocí kterého lze efektivně řídit celou firmu a plánovat její finanční budoucnost. Firmy, které sáhnou po technologicky vyspělých nákupních systémech, získávají nejen přehled nad výdaji, ale také spolehlivý základ pro umělou inteligenci, jež může reálně ovlivnit ziskovost.
„Velká část výdajů nepřímého materiálu dříve vznikala ad hoc – někdo něco potřeboval, objednalo se to a až zpětně se zjišťovalo, za co se vlastně kolik utratilo,“ popisuje tradiční model Martina Pahulyiová, koordinátorka nákupních projektů ve skupině ZSE. „Nešlo pak pochopitelně nákup dobře naplánovat ani kontrolovat,“ dodává. Tuto praxi mění katalogizace. Jde o převedení vysoutěžených cen a obchodních podmínek za dané produkty nebo služby do přehledného interního e‑shopu, který zaměstnancům nabízí přesně to, co k práci potřebují. Výdaje procházejí přes definované položky a kategorie, takže firma dokáže plánovat výdaje v příštích měsících. Nákupy, které dříve unikaly kontrole, se výrazně omezují nebo alespoň zviditelňují. Manažeři dostávají konkrétní data o poptávce: jaké produkty si zaměstnanci vybírají, jaké varianty preferují, kde roste spotřeba.
Text nevyjadřuje názor redakce
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.