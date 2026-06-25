1. Čína mohutně podpořila jüan pro cizí trhy
Čína se snaží podpořit globální přijetí své měny a usnadní investice v zahraničí. Nová vládní opatření mají zlepšit i řízení likvidity na domácím peněžním trhu.
Šest největších státních bank včetně Bank of China a China Construction Bank získalo povolení pro offshorové transakce v jüanech v zóně volného obchodu v Šanghaji. Offshorové transakce jsou finanční operace prováděné mimo domácí trh dané měny.
Centrální banka rovněž vytvořila nový nástroj FIMA RMB Repo, který zahraničním centrálním bankám a státním investičním fondům umožní snáze získávat likviditu v jüanech. Jako zástavu budou moci využívat vysoce hodnocené čínské dluhopisy.
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