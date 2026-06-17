Audit je jako STK u relativně nového vozu. Máte pocit, že to nepotřebujete, a ještě za to zaplatíte, ve skutečnosti to ale pomáhá chránit bezpečnost provozu, vysvětluje prezident Komory auditorů České republiky Ladislav Mejzlík. V rozhovoru jsme si povídali nejen o významu auditu, ale probrali jsme i to, co je dobrého na novém zákonu o účetnictví a co by na něm naopak změnil.
Představte si, že jsem podnikatel, který má firmu, jež dosud neměla povinnost auditu, ale podle vás by auditovaná být měla. Jaké argumenty byste použil, abyste mě přesvědčil?
Chápu, že řada podnikatelů bere audit jako morovou ránu, kterou na ně někdo seslal a ještě za ni musí zaplatit. Klíčová věc, kterou bych se snažil vysvětlit, je ta, že se auditem vytváří důvěryhodné prostředí, ze kterého pak těžíme všichni. Dám vám příklad: i když máte nové auto, musíte po čtyřech letech na STK. Máte pocit, že to nepotřebujete, a ještě za to zaplatíte dva tisíce korun. Ale to přece není pro vás – je to proto, aby po silnicích nejezdili lidé, kterým upadává kolo, a nezabili vás po cestě. Váš audit a audit těch ostatních vytváří bezpečnost v podnikání a chrání společnost. My auditoři říkáme, že adresátem naší zprávy není ten, pro koho auditujeme, ale společnost. Proto se zpráva dává do rejstříku, je to veřejná listina a každý si ji může přečíst. Když pak chci s vaší auditovanou firmou obchodovat, vím, že údaje v účetnictví jsou správné. A důvěra šetří peníze.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.