1. Američané v nouzi kupují více laskomin
Spotřebitelská důvěra v USA dosáhla v květnu historického minima, avšak maloobchodní tržby obchodu se sladkostmi meziročně vzrostly o 4,9 procenta.
Experti na spotřebitelské chování hovoří o nové formě jevu, kterému se v teorii ekonomie začalo říkat „efekt rtěnky“. Pojem vznikl v roce 2000, kdy si chudší lidé začali kupovat pro potěchu nepříliš drahé, ale luxusní předměty.
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