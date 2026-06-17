Podle lékařů kliniky právě tento posun charakterizuje nový přístup ke zdraví, který je základem moderní preventivní a longevity medicíny. Stejně jako nejlepší investoři nečekají na krizi, ani ve zdraví se nevyplácí čekat na první příznaky.
„Většina chronických onemocnění nevzniká náhle. Kardiovaskulární choroby, diabetes nebo některé neurodegenerativní poruchy se vyvíjejí dlouhodobě. Když čekáme na první příznaky, často už řešíme následek, nikoliv příčinu,“ říká lékař Radovan Hnatič, spoluzakladatel a CEO Vital Age Clinic.
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