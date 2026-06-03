Omezení šedé ekonomiky či podpora inovací mají podle ministryně financí Aleny Schillerové nastartovat hospodářský růst a ten pak ozdraví veřejné finance. Připomeňme, že deficit rozpočtu je pro letošní rok naplánován na 310 miliard korun, a na otázku, jaký má být v příštím roce, premiér Andrej Babiš odmítl v květnu odpovědět. V březnu nicméně připustil, že by mohl být vyšší než letos. Jediné, co uvedl, je, že má být proinvestiční a že konsolidace veřejných financí začne nejdříve v roce 2028.
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