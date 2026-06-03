Rutinní úkoly převezmou stroje a lidem zůstane více času na tvůrčí práci. Touto úvahou se řídí mnoho firem, které zavádějí či se chystají zavést do svého běžného fungování umělou inteligenci. Výsledkem má být menší počet zaměstnanců, zato produktivnějších. Nové studie ale upozorňují na to, že krátkodobé přínosy velkých jazykových modelů mohou být vykoupeny dlouhodobými negativy. A že dopady na produktivitu mohou být sporné.
Magazín The Economist poukázal na vědecké práce, které varují, že významné používání umělé inteligence při práci snižuje schopnost kritického myšlení a kreativity. První z nich vznikla na americké univerzitě MIT. Její autoři zadali studentům sepsat esej. Část kontrolní skupiny dostala k ruce pomocníka v podobě velkého jazykového modelu, část pracovala bez něj. Oběma skupinám autoři studie měřili při práci mozkovou aktivitu a dostali tento výsledek: Uživatelé umělé inteligence vykazovali výrazně nižší nervovou aktivitu v částech mozku spojených s kreativními funkcemi a pozorností.
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