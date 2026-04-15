Dlouhých šestnáct let vládl v Maďarsku Viktor Orbán. S jeho nástupem k moci spojovali Maďaři naději, že zemi sužovanou hlubokou ekonomickou krizí postaví znovu na nohy. To se rozhodně nepovedlo. Maďarsko dneška je druhým nejchudším státem Evropské unie, zemí prorostlou korupcí a charakteristickou mizernou kvalitou služeb.
Jako pokaždé v historii i v tomto případě se ukázalo, že vláda populistů prostě nemůže v dlouhodobém horizontu dovést zemi k rozkvětu. Taková vláda je totiž z principu postavená na tom, že nedělá většinově nepopulární, tedy lidu (latinsky populus) nepříjemná rozhodnutí. Jenže v politice a ekonomice taková rozhodnutí čas od času dělat musíte, protože jinak zemi dovedete do tak bídného stavu, že vám to voliči nakonec stejně spočítají. Podobně jako to teď spočítali maďarští voliči Orbánovi.
Pro nás bude nejzajímavější sledovat, jaké ponaučení si z politického konce maďarského premiéra vezme Andrej Babiš, jemuž byl Orbán v mnohém vzorem. A pak také jestli si nějaké ponaučení z maďarských voleb vezme Babišova nevýrazná a roztříštěná česká opozice.
Přeji pěkné čtení.
