Vláda hodlá vyřešit letitý rozpor mezi snahou podporovat investice firem do vývoje a cílem vybrat od nich co nejvíce daní. Zatímco společnosti mají k dispozici daňové výhody, pokud investují do moderních inovativních technologií, berní úředníci jim tyto takzvané odpočty následně škrtají a doměřují mnohdy milionové doplatky daní. Proto se podniky často zdráhají odpočty využít.
Problém se řeší již roky, ale zatím marně. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) říká, že má řešení a do konce roku předloží první výsledky. Využít chce Technologickou agenturu (TAČR), o což se několik let neúspěšně snažila i minulá vláda.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.