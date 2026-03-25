Mívají i milionové příjmy, zároveň ale bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a kterými přitahují pozornost berních úředníků.
Ti nedávno zaměřili vlnu kontrol na podnikatele vydělávající přes platformu OnlyFans. Podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho úřady prověřily na tři desítky případů a doměřily influencerům daně za více než 5,7 milionu korun. Kontroly přitom podle dostupných informací odhalily poměrně typický problém – někteří tvůrci nepřiznali všechny příjmy, které prostřednictvím platformy získali.
