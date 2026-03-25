Umělá inteligence slibuje revoluci, která podle černých scénářů nahradí v následujících letech mnohé profese a rozloží spotřební ekonomiku. Jenže data mluví často jinak: navzdory globálnímu humbuku se v poslední době žádný dramatický skok v efektivitě firem ani v nezaměstnanosti nekonal. Proč se realita tolik rozchází s očekáváním?
V rozhovoru pro HN to vysvětluje Jiří Bachel, zakladatel start-upu Navigara. Ten vyvinul metodu, jak skutečný přínos AI měřit, a nyní se s ní snaží prosadit na americkém trhu. „Jsme jednou z mála firem, které se této oblasti věnují. Konkurence nám vzniká, ale není tam žádný dominantní hráč. Máme velkou šanci vytvořit nový segment v rámci naší cílovky. Teď je to o rychlosti,“ popisuje Bachel.
Žijete a pracujete v San Franciscu, jsou v USA znát nějaké obavy kvůli AI, nebo převládá spíše optimismus?
Bere se to tak, že AI je obrovská šance. Je to podobné, jako když vznikl internet. Ten, kdo bude první a využije tuto příležitost, na tom může hodně vydělat. Obavy existují také. Ocenění AI start-upů obzvlášť tady v San Franciscu je šílené, i když tyto start-upy podle mě naplňují svou hodnotu.
V poslední době se začínají lidé více soustředit na možné negativní aspekty. Každý nový nástroj, který předvede Anthropic, doprovází propad zavedených firem na burzách. Nejsou to trochu přehnané reakce? Bude mít AI opravdu takové schopnosti, že to může zničit byznys firem jako Salesforce a podobně?
