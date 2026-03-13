Žijeme ve světě, kde máme takřka vše na dosah několika kliknutí. Chcete jídlo? Stačí pár pohybů prstem na displeji mobilního telefonu. Chcete zábavu? Nekonečný proud videí se spustí sám. Chcete si něco koupit? Peníze zmizí z účtu dřív, než si uvědomíte, že tu věc nepotřebujete. Jako vše v životě i tohle pohodlí má ale svou cenu. Platíme za něj ztrátou schopnosti udržet pozornost. Naše mozky doslova atrofují a nedokážou čelit sebemenší nudě nebo intelektuální námaze.
Mnozí lidé si oprávněně kladou otázku, co se stane, když nastane problém, který není možné outsourcovat na technologické nástroje, nebo když se tyto nástroje vážně pokazí. Odpovědí může být nový, zdánlivě paradoxní trend: „friction-maxxing“. Tedy záměrné vkládání překážek a nepohodlí do našich životů, abychom opět získali ztracenou schopnost soustředění a posílili svůj mozek tak, aby dokázal čelit nástrahám života, aniž by se musel spoléhat na pomoc technologií.
