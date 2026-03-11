Vysoká kvalifikace, vysokoškolské vzdělání, pracovní nasazení, nic z toho nezaručí pravidelné zvýšení příjmu. Spíš naopak, jak ukázala poslední analýza trhu práce Českého statistického úřadu, k největšímu propadu reálných příjmů od roku 2019 došlo právě v odvětvích, kde je vše výše uvedené podmínkou pro to, aby tam kdokoliv mohl pracovat. Za posledních šest let jsou na tom nejhůř (v poměru k poslednímu roku před pandemií) zaměstnanci veřejné správy a obrany, vzdělávání a peněžnictví a pojišťovnictví. Zaměstnanci ve zdravotnictví a sociální péči si svůj šest let starý životní standard udrželi jen těsně.
