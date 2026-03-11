Lidstvo trpí masovou neurózou. V průzkumu Euromonitoru se počet lidí, kteří považovali za prioritu „čas na sebe“, za sedm let zdvojnásobil. Urgentně jej teď potřebuje čtvrtina z nás. V průzkumu cestovního portálu Booking.com uvedlo skoro 40 procent lidí, že by rádo jelo na dovolenou, kde by absolvovali trénink v přípravě na apokalypsu.
Máme za sebou pandemii covidu‑19. Jen co skončila, svět byl na pokraji jaderné války. Globalizace je za svým vrcholem. Lidstvo loni překročilo hranici osm miliard jedinců. Už v roce 2030 bude po Zemi chodit okolo jednoho milionu stoletých lidí. Postupující nároky na energii a zdroje nás nutí neustále vypouštět více a více emisí, oteplovat planetu a prohlubovat klimatickou změnu. Objem dezinformací a konspirací se každým rokem zvětšuje a média a sociální sítě jim kráčejí do náruče.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.