Investice, která má hlavu, patu a výhled na Burdž Chalífu. Tak hlásá obrovský billboard poblíž brněnského hlavního vlakového nádraží. Reklama nejmenované společnosti lákající na vložení peněz do apartmánů v Dubaji působí dnes trochu nepatřičně. Ještě před dvěma týdny ovšem věrně vystihovala trendy na trhu se zahraničními investičními nemovitostmi.
Než přišla aktuální krize způsobená raketovými přestřelkami v Arábii, Spojené arabské emiráty se během pouhých několika let dostaly na špici zájmu českých investorů. Apartmány v Dubaji, případně v Abú Dhabí, nesměly chybět v nabídce žádné z realitních kanceláří orientujících se na prodej nemovitostí v cizině. Přestože nejžádanějšími zůstaly byty a domy v evropských destinacích, Blízký východ jim začal konkurovat díky kombinaci promyšleného marketingu, slibných výnosů, jednoduchosti nákupu, bezpečí a také příznivých daní.
