Chcete mít během dovolené v luxusním ubytování na druhém konci světa vyhřátou vodu v bazénu na určitou teplotu a v minibaru svou oblíbenou whisky? Přejete si v hotelu snídani v 11 večer a ráno ve čtyři jste zase dostali chuť na steak? Pro cestovní kancelář Exclusive Tours žádný problém, jen vás to samozřejmě bude stát výrazně víc než běžná dovolená. Exclusive Tours se specializuje na nejbohatší českou klientelu a průměrná cena dovolené u ní přesahuje půl milionu korun. Ta nejdražší loňská stála dokonce milonů sedm. S šéfem Exclusive Tours Dominikem Kohelem jsme si povídali o tom, co za takové peníze jsou schopni zařídit, probrali jsme trendy v luxusním cestování a třeba i to, co by pro klienta neudělali za žádné peníze.
Kam chtějí nejbohatší Češi cestovat?
