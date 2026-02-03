Více než 7800 zrušených nebo zmrazených výzkumných grantů. Zhruba 25 tisíc vědců a zaměstnanců, kteří odešli z agentur dohlížejících na vědecký výzkum. Navrhované škrty v letošním rozpočtu na vědu ve výši 35 procent – dohromady v hodnotě 32 miliard dolarů. To je jen několik z čísel, která minulý měsíc přinesl časopis Nature, aby ilustroval, jak drastické dopady na americkou vědu má politika administrativy Donalda Trumpa od jeho návratu do Bílého domu v lednu loňského roku.
