Ačkoliv bitcoin a umělá inteligence fungují na zcela jiném technologickém základě a ve zcela jiných oblastech života, minimálně jeden znak mají společný: oba jsou terčem kritiky za svou obrovskou energetickou náročnost. Podle dostupných odhadů celosvětově provoz kryptoměnového průmyslu spotřebovává tolik elektřiny jako celá jedna středně velká země vyspělého světa. U umělé inteligence (AI) v současnosti odhadovaná celosvětová energetická spotřeba dosahuje řádově podobného objemu.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.