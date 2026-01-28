Zkušenosti z českých technologických firem už ukázaly, že zaměstnanecké akcie fungují. Řada lidí ve větších společnostech si díky ESOP, tedy zaměstnaneckým akciovým plánům, sáhla na částky, které by z běžné mzdy nedali dohromady ani za mnoho let. Platí to třeba pro zaměstnance firem, jako jsou Avast nebo Mews, a to i v případech, kdy k prodeji firmy došlo až později nebo k němu zatím vůbec nedošlo. Přesto se v Česku stále drží představa, že ESOP je buď hračka pro americké start‑upy, nebo bezcenný příslib.
