Čtyři a půl miliardy domácích spotřebičů a 750 milionů mobilních telefonů. K tomu 8,3 milionu automobilů a 6,7 tisíce lodí. To jsou počty výrobků, které Čína v roce 2025 vrhla na světový trh. Obchodní válka pod taktovkou amerického prezidenta Donalda Trumpa měla čínského draka srazit na kolena, loňský rok však ukázal pravý opak. Říše středu dosáhla rekordního obchodního přebytku ve výši 1,2 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o pětinu. Týdeník Ekonom proto zkoumal, proč se čínskému exportu nyní daří a co to znamená pro Čínu samotnou a pro světový obchod.
Trumpův návrat do Bílého domu otevřel novou kapitolu obchodní války s Čínou. Tentokrát nejde o dílčí zásahy, jaké provázely jeho první mandát, ale o systematický tlak. Efektivní americká cla na čínské zboží na sklonku loňského roku vzrostla téměř na 30 procent a přímé čínské vývozy do Spojených států se kvůli tomu meziročně propadly zhruba o 20 procent. Podíl USA na čínském exportu dlouhodobě klesá. Zatímco ve Washingtonu jsou tato čísla často prezentována jako úspěch, Čínu to nezastavilo. Pouze ji to přimělo hrát jinou, flexibilnější hru. Výpadek příjmů z přímého exportu na amerických trh se jí podařilo více než kompenzovat jinde.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.