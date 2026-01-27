Platíte ženám stejné peníze jako mužům? A pokud ne, máte k tomu pádné, ospravedlnitelné důvody? Už od příštího roku budou muset české firmy dát úřadům na tyto otázky uspokojivé odpovědi. Vyžaduje to směrnice o transparentním odměňování, kterou má Česko ještě letos převést do tuzemské legislativy. Podle představ Evropské komise by měla zajistit ženám vyšší částky na výplatních páskách – stejné, jako mají jejich mužští kolegové. Jenže reálně si ženy příliš nepřilepší.
