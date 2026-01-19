Když je úspěch firmy závislý na unikátních osobních vlastnostech a dovednostech lidí v jejich užším vedení, může být konkrétní manažer vnímán jako nepostradatelný. Snaha udržet ho se pak nemusí projevovat jen odrážením nabídek náborářů od konkurence. Novinkou v tomto snažení svého druhu jsou pokusy ošálit samotnou smrt. V korporátní mluvě se v souvislosti s tímto fenoménem mluví o ředitelských klonech.
V nedávné minulosti tak byl pojmenováván předem vytipovaný mladý a perspektivní zaměstnanec, jehož hlavním pracovním úkolem bylo trávit co nejvíce času s vybraným seniorním manažerem. Měl postupně kopírovat a přebírat manažerovo chování, zvyklosti a způsob uvažování tak, aby v budoucnu dokázal nastoupit na jeho pozici a co nejpřesněji simulovat jeho přínos pro společnost.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.