Přívlastek „neviditelná“ se často používá v diskusích o ženách, které se po dosažení 50 let cítí být společensky přehlížené, u mužů nežádané a obecně neviditelné. Ve skutečnosti platí, že neviditelní jsou všichni padesátníci, a to pro zaměstnavatele. Muži i ženy.
Kdo dosáhne tohoto věku, jako by se ocitl v zakleté pavučině „kmetství“. Potvrzují to i poslední údaje o nezaměstnanosti, kdy 46,5 procenta uchazečů ve věku více než padesáti let zůstává v evidenci pracovních úřadů déle než rok. Pro srovnání, z řad mladých do 29 let je to jen 19 procent uchazečů.
