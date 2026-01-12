Bohatí Američané objevili cestu, jak si ještě více prodloužit život. Dnes modernímu trendu konzumace peptidů, neboli krátkých sekvencí aminokyselin, dali nový rozměr: začali si je aplikovat nitrožilně. Průkopníkem se v tomto směru stalo Silicon Valley, kam proudí zásilky těchto látek z Číny. Dovážený materiál je přitom určen ke zpracování zejména ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví. Prášek, z něhož uživatelé připravují roztok a vpichují si ho do žil, by se tak neměl dostat k individuálním zákazníkům v surovém stavu.
„Není to skandál. Je to signál,“ reagoval na propírané téma na sociální síti LinkedIn David Alderman, šéf vývoje ve společnosti Pharma & Biotech. Jako expert na biologii i na obchod s farmaceutickým zbožím vidí tento nový trend v prodlužování života pragmaticky. To, že si peptidy oblíbili lidé z technologických firem, vidí jako přirozený projev touhy žít po svém, bez omezování.
