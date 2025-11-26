Michal Nýdrle ještě před čtyřicítkou dosáhl, čeho chtěl – finanční nezávislosti. Prodejem skupiny reklamních a mediálních firem Kindred Group společně s manželkou Pavlou vydělali stamiliony korun. Pak si začal plnit dlouholetý sen – vyrazit na plachetnici kolem světa. Vyrazili jako rodina, kam patří ještě dvě děti ve věku prvního stupně základní školy, a jejich otce ten sen málem stál život. Jachtě se 240 kilometrů od pobřeží uprostřed Karibiku zlomil stěžeň a posádka se ocitla v kritické situaci. Dnes Nýdrle říká, že z cesty si pár přivezl poznání. „Měli jsme pocit, že naše energie nevede k žádnému vyššímu principu, že nic netvoříme mimo nás. To nás strašně štvalo,“ vypráví v rozhovoru pro týdeník Ekonom. I proto se manželé zapojili do prezidentské kampaně Petra Pavla bez nároku na odměnu. Dnes Michal Nýdrle opět podniká – spravuje movitým jejich peníze, propaguje bitcoin a na veřejnosti mluví o tom, co by pomohlo nejen Česku: jednoduchý rámec pro podnikání, takzvaný 28. režim, v němž by se firmy mohly zakládat podle jednotných pravidel napříč celou EU.
