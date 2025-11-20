Bývalí členové představenstva společnosti na konci roku 2024 iniciovali převod části zákaznického portfolia na jiné subjekty, a to bez souhlasu valné hromady. A také za podmínek velice nevýhodných pro PČE. Následovala okamžitá reakce majoritního akcionáře YD Capital, který zajistil změnu vedení a poskytl potřebnou finanční podporu.
„Situace byla vážná, ale díky profesionalitě našeho týmu a rozhodné reakci akcionáře jsme ji zvládli,“ říká Luboš Urban, CEO PČE. „Stále však soudně bojujeme o tyto, dle nás, nezákonně převedené klienty. Paralelně navíc čelíme šikanózním útokům vůči naší společnosti i nám, členům současného vedení, jako fyzickým osobám,“ dodává Urban.
