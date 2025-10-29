Evropská komise podlehla tlaku některých členských zemí a představila úpravu systému nových emisních povolenek ETS2. Emisní povolenky by tak podle ministra životního prostředí Petra Hladíka neměly ohrozit domácnosti, drobné živnostníky, výrobce či podnikatele.
Co ono „podvolení“ komise ale reálně přinese? Zastropování cen povolenky na 45 eurech za tunu CO2 rozhodně ne. Namísto toho je tu systém stabilizační rezervy, který by měl regulovat množství povolenek, aby nedocházelo k výkyvům cen. O limitech maximální ceny nemluví nikdo a reálně ji nikdo nechce. Zaprvé by nesplnila cíl povolenek, kterým je nucený přechod k zelenému životu, a za druhé je příjem z prodeje povolenek převážně příjmem jednotlivých zemí. A přestože je jejich účel vázaný, peníze se hodí vždycky všem.
