Víte, kdo zařídil atentát na Johna F. Kennedyho? Přece Francois „Papa Doc“ Duvalier, haitský lékař, jenž se stal ve své zemi diktátorem. Tento vyznavač vúdú tvrdil, že na tehdejšího amerického prezidenta seslal kletbu za to, že proti němu intrikoval ve spolupráci se sousední Dominikánskou republikou. Pokud by se vám tedy zdálo, že se do popředí české či zahraniční politiky derou až příliš barvité figury, můžete si být jistí, že to není nový jev. Většina skončila v propadlišti dějin, po jiných tu zbyl aspoň nějaký odkaz.
Na lháře došlo, ale jen částečně
Jedním ze sociopatických rysů osobnosti je zkreslování vlastní minulosti. Mezi americkými politiky v tomto umění vynikal republikán George Santos. Tvrdil například, že hrál ve filmu Hannah Montana a podílel se na produkci muzikálu Spider‑Man. Když byl z této očividné lži usvědčen v televizi CNN, odpověděl, že si myslel, že mu to projde. Prý zapomněl, že žádný politik 21. století není v bezpečí ve světě chytrých telefonů a možnosti rychlého vyhledávání na internetu.
