Po pěti letech v českých rukou navýšila značka JEMČA zhruba o tři čtvrtiny produkci svých čajů téměř na 700 milionů sáčků ročně. „Ikonický Pigi čaj dostane příští rok nový obal, tradiční chuť ponecháme,“ prozrazuje Petra Vaverková, obchodní ředitelka firmy JEMČA.
Co je dnes značka JEMČA a jak se za posledních pět let proměnila?
Jsme pořád synonymem „jemnického čaje“, ale s výrazně modernější výrobou. Značky JEMČA a Pigi čaj si během své dlouholeté historie vybudovaly pevné postavení na českém trhu. Tradice tady není kulisa, jsme nejstarší a největší český výrobce čajů, a to zavazuje. Opíráme se o poctivou práci českých rukou a kvalitu receptur, zároveň inovujeme technologii i balení, abychom drželi krok s požadavky trhu a posilovali pozici české čajové jedničky.
