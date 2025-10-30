Skupina Direct rozšiřuje své investiční aktivity a zpřístupňuje fond Direct Pro širšímu okruhu investorů. „Od roku 2015 vzrostl obrat skupiny 23×, letos cílíme téměř na 12 miliard korun. Našim investorům jsme přinesli zhodnocení 1,3 miliardy korun,“ říká zakladatel a šéf skupiny Direct Pavel Řehák.
Direct je na trhu už více než deset let. Jak za tu dobu společnost vyrostla?
Máme za sebou super deset let, které byly neskutečná jízda. Začínali jsme jako parta několika mála lidí s chutí začít dělat věci jinak, s vizí, že i pojišťovna může být lidská a férová. Dnes jsme skupina působící na třech středoevropských trzích, s rostoucími obraty a zisky jak v oblasti pojišťovnictví, tak automotive. Od roku 2015 vzrostl obrat skupiny 23x, letos cílíme na 11,6 miliardy korun. Našim investorům jsme přinesli zhodnocení 1,3 miliardy korun, dosáhli jsme ekonomického výsledku více než tři miliardy korun a dále investujeme do rozvoje celé firmy.
