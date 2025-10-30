Zatímco většina obchodníků reaguje na výkyvy trhu zdražováním a slevami, dm drží ceny stabilní. U více než 6000 produktů se navíc cena nezměnila déle než rok.
Zákazníci tak mohou nakupovat kdykoli, bez nutnosti sledovat akce nebo plnit vozík jen proto, že je jejich oblíbený produkt tento týden levnější. V čase, kdy zvažují každou korunu, je tedy stálá cena pro mnohé silnější argument než časově omezená sleva.
„Cena není všechno – ale bez atraktivních cen není nic,“ shrnuje přístup společnosti Jiří Peroutka, manažer komunikace dm. A dodává, že zákazníci dm mají vždy jistotu výhodného nákupu za dlouhodobé ceny. Přitom nemusí čekat na uměle nastavené slevy, které jsou nakonec kompenzovány vyššími cenami u jiných produktů.
