Rodinná firma Komterm vznikla před více než 30 lety, kdy začínala s provozováním kotelen pro panelové domy, školy nebo průmyslové haly. Dnes spravuje stovky menších energetických zdrojů po celé republice a patří mezi technologické lídry v oboru. V jejím čele stojí člen druhé generace Jan Jelínek, který sází na digitalizaci, automatizaci a chytrá řešení pro maximální využití energie, včetně odpadního tepla. S tím souvisí i výstavba energocentra v Kopřivnici, které vzniká v historickém areálu z roku 1914, ale pracuje s nejmodernějšími technologiemi.
