Ruská invaze na Ukrajinu proměnila zbrojní průmysl v jednu z nejlukrativnějších investičních příležitostí současnosti. Akcie německého koncernu Rheinmetall za 3,5 roku vzrostly více než dvacetinásobně a daří se i dalším. Raketově rostou také investice do evropských start‑upů vyvíjejících obranné technologie. Na scénu vstupují nové fondy, které tuto příležitost otevírají i menším investorům. Zda boom vydrží, bude záviset na kombinaci geopolitických faktorů a ochoty investorů riskovat.
Akcie firem v odvětví posilují od začátku války v únoru 2022 takřka nepřetržitě. Nikomu sice nerostou tak strmě jako Rheinmetallu, ale ve srovnání se zbytkem trhu si vedou nadprůměrně. A to zvlášť zbrojařům z Evropy.
