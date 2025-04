Když se řekne plodnost, pro mnoho žen to znamená stres a tlak. Biologické hodiny, limitující věk, vnější očekávání. Ale co kdybychom o plodnosti začali mluvit jinak? Ne jako o problému, ale jako o přirozené součásti ženského zdraví, která si zaslouží stejnou pozornost jako kariéra, finance nebo duševní pohoda. Dnešní ženy mají jasno. Vědí, že být připravená je lepší než být překvapená. Že plánování není slabost, ale projev sebevědomí. A že rozhodnutí, kdy – a zda vůbec – mít děti, patří výhradně jim. Ve světě, kde ženy vedou firmy, zakládají start‑upy, přednášejí na univerzitách a mění své sny ve smysluplné kariéry, už dávno neplatí otázka, jestli něco zvládnou. Spíš kdy a jak se rozhodnou. A právě to „kdy“ je u reprodukčního zdraví klíčové – protože biologické hodiny nečekají, až bude v kalendáři volno.

Víte, co je AMH? Možná byste měla

Antimülleriánský hormon (AMH) je spolehlivý indikátor tzv. ovariální rezervy – tedy přibližného množství vajíček, která ještě ve vaječnících zbývají. Vyšetření je jednoduché, probíhá formou odběru krve a není vázané na žádnou fázi cyklu.

Čas máme všechny stejný. S plodností však běží trochu jinak

Mezi 25. a 35. rokem života je kvalita i množství vajíček na vrcholu. Po 35. roce ale jejich počet i biologická hodnota klesají, a to rychleji, než si mnoho žen uvědomuje. „Vajíčko není jen buňka. Je to klíč k budoucímu rodičovství – a jeho kvalita zásadně ovlivňuje šanci na úspěšné těhotenství,“ vysvětluje MUDr. Štěpán Budka, expert v oblasti reprodukční medicíny z Europe IVF. Právě proto má smysl věnovat pozornost dvěma moderním nástrojům, které dnes ženám otevírají nové možnosti: AMH testu a zachování plodnosti, známé pod názvem social freezing. „Místo nejistoty, co mají vaše vaječníky v plánu, je lepší být vyzbrojena základními informacemi, jež můžete využít pro rozhodnutí, které pro svoje tělo v následujících pěti až deseti letech učiníte,“ glosuje dr. Ivana Olivová, jednatelka Europe IVF.

Zmrazení vajíček není krajní řešení, je to chytré rozhodnutí pro budoucnost

Social freezing – preventivní zmrazení vajíček z osobních důvodů – je stále častěji volbou žen, které chtějí mít možnost rozhodnout se později. Ať už se právě soustřeďují na práci, osobní rozvoj, nebo prostě ještě nenašly partnera, se kterým by chtěly rodinu založit. „Zmrazení vajíček je ideální ve věku, kdy mají nejvyšší biologickou kvalitu. Tím výrazně zvyšujeme šanci na úspěšné otěhotnění v budoucnu – i v případě, že plodnost už mezitím klesne,“ říká MUDr. Milada Brandejská, medicínská ředitelka Europe IVF. „Na naší klinice Europe IVF používáme nejmodernější technologie pro vitrifikaci a skladování vajíček, které zajišťují maximální míru jejich přežití po rozmrazení. Celý proces probíhá vždy bezpečně a s respektem k individuál­ním přáním ženy,“ zdůrazňuje doktorka Brandejská.

Nejde o to rozhodnout se dnes. Jde o to mít na výběr…

Social freezing vám neříká, že musíte být matkou. Ani vás nenutí jednat hned. Jen vám rozšiřuje prostor, kdy se rozhodnout, a dává jistotu, že když přijde váš čas, nebudete se muset ptát, jestli už není pozdě. AMH test a social freezing nejsou extrémy. Jsou to nástroje sebevědomého plánování. Stejně jako se staráme o své finance nebo zdraví, můžeme pečovat i o svou budoucí plodnost. Každá žena je jiná. A každá si zaslouží informace, ne nátlak. Moderní metody jako social freezing nebo AMH test dávají svobodu rozhodovat se o mateřství bez tlaku biologických hodin. Klinika Europe IVF poskytuje bezplatné konzultace pro ženy, které zvažují zmrazení vajíček z osobních důvodů. Pokud vás téma social freezingu zajímá, více informací najdete na webových stránkách kliniky – www.europeivf.com – nebo se můžete rovnou objednat na osobní konzultaci. Je dobré zjistit, jak na tom jste. Ne proto, že musíte. Ale proto, že můžete.